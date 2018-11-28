Константинополь распустил экзархат русских приходов в Западной Европе

Анкара, , 12:57 — REGNUM Западноевропейский экзархат русских приходов распускается по решению Константинопольского патриархата, принятому на заседании Синода в Стамбуле. Об этом сообщает религиозный портал Orthodoxie.com

Решением Константинополя аннулирован томос от 1999 года, в соответствии с которым Западноевропейский экзархат подчиняется Константинополю, но может действовать по собственному уставу и сохранять русский литургический порядок.

Русские приходы формировали в Западной Европе выходцы из России после Гражданской войны. Сначала структура считалась временной, но позже перешла под контроль Константинополя.

На сегодняшний день это 65 приходов, 40 из которых находятся во Франции. Архиепископия также насчитывает более 30 общин, 11 церквей, два монастыря и семь скитов. Приходы есть в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании.

Глава экзархата — архиепископ Хариопольский Иоанн (Ренето).Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 29 ноября в Стамбуле проходит синод Константинопольского патриархата, на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Предполагается, что после синода на Украине пройдёт объединительный собор раскольничьих религиозных организаций, на котором объявят о создании новой украинской церкви и изберут её предстоятеля. Вслел за этим Константинопольский патриарх Варфоломей издаст томос об автокефалии новой украинской церкви.

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