Морской конфликт Украины и РФ: не все страны ЕС за антироссийские санкции

Брюссель, , 12:57 — REGNUM Германия и Франция отвергли предложение Австрии об ужесточении антироссийских санкций после украинской провокации в Керченском проливе, сообщило 28 ноября немецкое издание Deutsche Welle.

Заявление представителей двух стран прозвучало во время заседания комитета по политике и безопасности ЕС в Брюсселе. Германия и Франция считают необходимым вернуть доверие в российско-украинские отношения, но не считают, что этому поспособствуют антиросийские санкции.

Ранее предложение Австрии усилить санкции против России поддержали Польша и Эстония.

Инцидент вокруг украинских кораблей, нарушивших границу России, вызвал неоднозначную реакцию. Ранее министр обороны Германии заявила, что Украина должна доказать свою версию событий в Керченском проливе, а спикер парламента Словакии вспомнил ложь украинских спецслужб по поводу убийства журналиста Аркадия Бабченко, и в целом скептически отнёсся к заявлениям Киева о «российской агрессии».

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