Сенатор США обвинил РФ в «агрессии» в Восточной Европе

Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Сенатор Дик Дурбин присоединился к группе своих коллег в критике действий России в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Сената США.

«Посредством кибератак, пропаганды, военного запугивания и прямого вторжения Россия продолжает атаковать украинский суверенитет и международные стандарты. Нагнетая напряженность в регионе, Россия продолжает агрессию в Восточной Европе. Такие вопиющие враждебные акты должны быть осуждены всеми. Соединенные Штаты стоят рука об руку с нашими друзьями в Украине», — заявил Дурбин.

Отметим, что «прямое вторжение» осуществила не Россия, а Украина, чьи корабли вторглись в российские территориальные воды в обход всех международных норм и законов.

Как стало известно ранее, президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, сообщил ему о «акте вооруженной агрессии» и заявил о необходимости усиления антироссийских санкций со стороны ЕС и США.