Новая Зеландия запретила использовать оборудование Huawei

Веллингтон, , 12:31 — REGNUM Спецслужбы Новой Зеландии не разрешили местной компании использовать для прокладки новой сети стандарта 5G оборудование китайского производителя электроники Huawei. Об этом пишет 28 ноября газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что новозеландская телекоммуникационная компания Spark New Zealand планировала завершить монтаж сети к июлю 2020 года, однако 27 ноября получила предписание не использовать в ходе работ оборудование Huawei ввиду «высоких рисков для безопасности государства».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября власти США призвали союзников отказаться от использования продукции китайской компании Huawei. По мнению американской администрации, телекоммуникационное оборудование китайского производителя опасно: с точки зрения возможностей для шпионажа и кибератак.

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