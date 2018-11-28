В сети поддержали сенатора, критикующего позицию госсекретаря США по Эр-Рия

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Анализ госсекретаря США Майка Помпео ситуации на Ближнем Востоке сделан на уровне третьеклассника, считает сенатор США Крис Мерфи. Обсуждая в твиттере статью госсекретаря США, в которой он объясняет, почему для США партнерство с Саудовской Аравией является жизненно необходимым, Мерфи пишет:

«Помпео опирается на то, что нам надо любить Саудовскую Аравию, потому что Иран отстой. Но этот регион — не просто ирано-саудовская мозаика, где нужно ненавидеть Иран и подлизываться к КСА в равной мере».

Пользователи активно поддержали критику позиции, которую высказал госсекретарь, но в куда более, чем Мерфи, откровенных выражениях:

«По той же логике в ФБР хотели Трампа — потому что ненавидели Клинтон. Вы и ваша страна ведома ненавистью, и Трамп для вас еще слишком хорош»;

«Вся эта администрация изобилует людьми с ниже среднего интеллекта»;

«Мне нравится, как они клеймят Иран государством-спонсором терроризма, не признавая, что 15 из 19 угонщиков, которые совершили теракт 9/11, были саудитами, и бен Ладен был саудитом»;

«А может, Хашогги собирался опубликовать доказательства саудовского участия в атаках 9/11? Я бы не удивился, ведь вряд ли мы в США знаем правду — во всем мире люди не верят официальной версии событий»;

«Каковы наши стратегические интересы там? Нам больше не нужно стабилизировать мировые нефтяные рынки, потому что мы сами прокачиваем больше нефти, чем Саудовская Аравия. И, кстати, нефтяные рынки дестабилизируют глобальный климат, поэтому подкрепление нефти должно быть еще менее приоритетным»;

«А еще мы любим Северную Корею, потому что???»;

«Может, у Трампа/Путина есть на Помпео компромат?»;

«Помпео и Болтон жалкие. Но посмотрим, кто их босс — невежественный лидер, который нанимает невежественных консультантов, каждого со своими личными повестками и нулевым пониманием внешней политики или дипломатии. Они уничтожают Америку каждый день, проводимый на посту».

Как сообщало ИА REGNUM, Майк Помпео назвал Саудовскую Аравию мощной силой для поддержания стабильности на Ближнем Востоке, перечислив собственные аргументы в пользу выгоды, которую несет Эр-Рияд Ближнему Востоку, Соединенным Штатам и в конечном итоге всему миру.