Таджикистан просит МВД РФ объяснить смерть своего гражданина на допросе

Москва, , 12:28 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода направил телеграмму своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву в связи со смертью гражданина Таджикистана на допросе в отделе полиции района Вешняки города Москвы. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в срочной телеграмме, направленной генералу полиции Владимиру Колокольцеву указана просьба взять расследование произошедшего под личный контроль.

Напомним, что 38-летний Илхомиддин Шоев скончался 21 ноября в отделе внутренних дел района Вешняки города Москвы во время допроса. По данным полиции, таджикистанец умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что Шоев и еще 17 мигрантов был задержан в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере, во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции.