В Германии проходит 4-я Немецкая Исламская конференция

Берлин, , 12:24 — REGNUM 28−29 ноября в Берлине в четвертый раз пройдет Немецкая Исламская конференция (Deutsche Islam Konferenz, сокр. DIK), пишет издание Daily Sabah. В этот раз конференция состоится в новом формате.

В мероприятии примут участие около 240 человек. Конференцию откроет министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который призвал проживающий в стране мусульман защищаться от влияния из-за рубежа. Цель мероприятия — поиск мер и решений для лучшей интеграции мусульман в немецкое общество.

Первая Немецкая Исламская конференция состоялась в Германии в 2006 году по инициативе министра внутренних дел Вольфганга Шойбле. От мусульман на конференции выступают представители различных организаций, в том числе созданных по этническому принципу. Однако, согласно опросу 2009 году, лишь четверть мусульман Германии считала свои интересы представленными на этой конференции.

По данным Федеральной службы по вопросам миграции, в декабре 2015 года в Германии проживало от 4,4 млн до 4,7 млн мусульман. За три года в страну прибыло большое количество мигрантов из мусульманских стран, однако достоверных данных об их количестве у властей Германии нет.

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