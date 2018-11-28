Среда, 28 Ноября 2018 года
13:24:51 МСК

Военное положение на Украине не повлияет на финансовую помощь от ЕС

Политика

Ранее о желании работать с Украиной заявили в МВФ

Киев, 28 ноября 2018, 12:01 — REGNUM  Введение военного положения на Украине никак не отразится на макрофинасовой помощи Евросоюза, заявили в представительстве ЕС на Украине, сообщили 28 ноября Украинские новости.

«Основываясь на той информации о военном положении, которой мы владеем, его введение не должно повлиять на выделение макрофинансовой помощи», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в представительстве МВФ заявили о продолжении сотрудничества с Украиной, несмотря на введение военного положения. В представительстве МВФ подчеркнули, что имеют успешный опыт работы со странами, где идут вооружённые конфликты, однако ничего не сказали о странах, где введено военное положение.

Читайте также: МВФ: Ситуация в Азовском море не мешает работе с Украиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить