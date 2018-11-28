Военное положение на Украине не повлияет на финансовую помощь от ЕС

Киев, , 12:01 — REGNUM Введение военного положения на Украине никак не отразится на макрофинасовой помощи Евросоюза, заявили в представительстве ЕС на Украине, сообщили 28 ноября Украинские новости.

«Основываясь на той информации о военном положении, которой мы владеем, его введение не должно повлиять на выделение макрофинансовой помощи», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в представительстве МВФ заявили о продолжении сотрудничества с Украиной, несмотря на введение военного положения. В представительстве МВФ подчеркнули, что имеют успешный опыт работы со странами, где идут вооружённые конфликты, однако ничего не сказали о странах, где введено военное положение.

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