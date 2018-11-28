Назарбаев посоветовал больше работать и походить по кладбищу

Астана, , 11:56 — REGNUM Казахстанцам, недовольным уровнем жизни, стоит прогуляться по больницам и кладбищам и побольше работать. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 28 ноября во время выступления на VIII Гражданском форуме в Астане.

Люди часто жалуются, что им не хватает того или иного. Если жизнь стала совсем в тягость, отметил он, следует походить по больницам, а в крайнем случае — по кладбищам. Тем, кто там находится — гораздо хуже, сказал Назарбаев.

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Если руки и ноги целые, всё в жизни можно изменить. Нужно взять себя в руки и заставить работать. К этому необходимо приучить и молодежь, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Назарбаев заявил, что задача сохранения человеческих связей, транспортных сетей, производственных цепочек и энергосистем в рамках СНГ не была решена. Он также признался, что хотел «сделать так, как в Европейском союзе».

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