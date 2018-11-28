Нацбанк Украины не ждет спада инвестиций из-за военного положения

Киев, , 11:52 — REGNUM На Украине ввод военного положения существенно не отразится на притоке инвестиций, поскольку стратегический инвестор приходит надолго. Об этом 28 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил член cовета Национального банка Украины Василий Фурман.

«Военное положение будет носить краткосрочный характер. Существенно оно не повлияет на решения инвесторов, потому что как правило стратегические инвесторы сюда приходят работать в долгую. Нам нужно создавать в стране инвестиционный климат, потому что та сумма инвестиций, которую сегодня имеет Украина на протяжении последних лет, это около 2 млрд долл. Она должна составлять 7−8 млрд долл, тогда будет значительный рост ВВП», — сказал Фурман.

Он считает, что МВФ выделит Украине кредит, поскольку Киев выполнил все условия для его получения.

«Украина полностью выполнила те условия, которые обговаривала с Международным валютным фондом. В этом году будет подписана новая программа сотрудничества Украины с МВФ. Я надеюсь, что в этом году первый транш МВФ поступит на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка», — рассказал Фурман.

Он заверил, что на Украине не будет резких обвалов гривны и массового закрытия банков, как это было в 2014 году.

«Форс-мажоров нет… Банкопадов, гривнопадов как было в 2014 году не будет, это однозначно, потому что сейчас совсем другая ситуация даже по депозитам. Полностью поменялось украинское законодательство. В 2014 году в банке можно было досрочно снять депозит. Потом изменили законодательство. Сегодня все депозиты срочные…, банковская система оздоровлена. Никаких ограничений в работе банковской системы нет и не планируется вводить. Экономическая ситуация в нашем государстве достаточно стабильная, банковская система высоколиквидная. На счетах банков больше 75 млрд средств. Позавчера руководство Нацбанка встречалось с управлением 40 крупнейших банков Украины. Было отмечено, что в случае необходимости Национальный банк готов быстро поддержать ликвидность коммерческих банков», — добавил Фурман.

Он также считает, что на снижение курса гривны влияет «спекулятивный фактор и ряд дополнительный факторов, например, «черная пятница», когда украинцы покупали много вещей и в Украине, и за границей».

«Конец месяца идет компенсация НДС нашим экспортерам. Наши экспортеры меньше продают долларов на рынке, поэтому долларов стало меньше», — пояснил Фурман.

Напомним, 26 ноября МВФ подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.

«Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации»,— говорится в заявлении постоянного представителя МВФ на Украине Йости Люнгмана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о вводе военного положения в Азово-Керченской акватории и 10 областях Украины (Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской). Правовой режим военного положения начался с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года.