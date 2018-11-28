Кадыров пригласил в Чечню президента Азербайджана Ильхама Алиева

Баку, , 11:49 — REGNUM Глава Чечни побывал 27 ноября с визитом в Азербайджане. В Баку Рамзан Кадыров встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым.

На встрече Алиев тепло поприветствовал чеченскую делегацию и выразил уверенность, что «визит будет способствовать укреплению дружеских и деловых связей между Азербайджаном и Чечней», сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе главы региона.

Рамзан Кадыров отметил, что в Чечне помнят, как чеченскому народу «в самые трудные годы Гейдар Алиев протянул руку помощи».

«И поэтому мы построили сквер в память об уважаемом Гейдаре Алиеве. И ждем вас на открытие. И если у вас получится приехать, это будет большой честью», — пригласил чеченский лидер.

Напомнив, что родителей обоих лидеров связывали близкие отношения, и отметив, что ему очень приятно такое внимание к своему отцу со стороны властей Чечни, Ильхам с удовольствием принял приглашение посетить Чечню.

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Напомним, в 2012 году глава Чечни Рамзан Кадыров совершил официальный визит в Азербайджан и встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Во время визита было подписано межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Чеченской Республикой и Азербайджанской Республикой.

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