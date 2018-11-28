Более 600 мигрантов из «каравана» получили вид на жительство в Мексике

Тихуана, Мексика, , 11:37 — REGNUM На границе США с Мексикой арестованы 42 мигранта из Центральной Америки, пишет немецкое издание Die Welt 28 ноября.

Сначала было заявлено о 69 задержанных, но начальник пограничной службы в городе Сан-Диего Родни Скотт пояснил, что 27 мужчин были задержаны ранее, во время попытки нелегального прорыва границы. Другие задержаны за нарушение порядка: мигранты требовали скорейшей обработки их заявлений о предоставлении убежища.

614 мигрантов из дошедшего до границы «каравана» выбрали другой путь: они получили гуманитарные визы и вид на жительство в Мексике с правом работать. Мигранты были приглашены мексиканскими властями на ярмарку вакансий в Тихуане.

В то же время первые организованные группы начали покидать переполненные приемные лагеря в Тихуане. При помощи Организации Объединенных Наций созданы условия для безопасного возвращения в родные страны мигрантов, отказавшихся от идеи попасть в США. Первый транспорт покинул приграничный мексиканский город 26 ноября.

Напомним, «караван мигрантов» из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора сформировался в середине октября. За месяц около 5 тыс. человек добрались до пограничного мексиканского города Тихуана. 25 ноября около тысячи человек предприняли попытку незаконно прорваться на территорию США, но столкнулись с сопротивлением американских пограничников.