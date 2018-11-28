Глава Минфина Великобритании: отказ от Brexit сломает страну

Лондон, , 11:24 — REGNUM Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что отказ Соединенного Королевства от выхода из Европейского союза надломит страну, сообщает 28 ноября Reuters.

«У нас был референдум, мы приняли решение покинуть Евросоюз, поэтому мы должны это сделать. Если мы отказались бы от этого, то надломили бы себя», — подчеркнул министр.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, в настоящее время королевство ожидает решение парламента по проекту соглашения об условиях размежевания, принятых премьер-министром страны Терезой Мэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: У Брексита появился спасительный план «Б»?