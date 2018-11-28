Бельгия выразила интерес к сотрудничеству с Джокьякартой

Джокьякарта, Индонезия, , 11:21 — REGNUM Посол Бельгии в Индонезии Стефан Де Леккер заявил, что его правительство заинтересовано в налаживании сотрудничества в области образования и здравоохранения с администрацией Джокьякарты, сообщает Antaranews.

«Надеюсь, что в следующем году мы обменяемся мнения по вопросу сотрудничества между Бельгией и Индонезией», — заявил Стефан Де Леккер после встречи с губернатором Джокьякарты.

Посол Бельгии отметил, что правительство его страны заинтересовано в расширении сотрудничества и обмене студентами. Он считает, что Индонезия обладает хорошей квалификацией в области науки и образования.

Двустороннее сотрудничество в области образования, по словам посла, будет обсуждаться на форуме, посвященном 17-летию двусторонних отношений Индонезии и Бельгии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Европейский союз разрабатывают комплексное соглашение об экономическом сотрудничестве. Пятый раунд переговоров прошел в Брюсселе с 9 по 13 июля 2018 года.

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