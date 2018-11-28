«Хронический лжец!» В США обсуждают задуманную Трампом стену на границе

Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Строительство стены на границе с Мексикой — далеко не лучшая инвестиция для США, пишет в своем твиттере конгрессмен Эрик Суолуэлл 28 ноября, снабжая сообщение меткой «Слово дал — слово взял»:

«Я не поддерживаю Дональда Трампа в строительстве на границе стены в 2000 миль. Эти деньги должны пойти на образование наших детей и на всеобщее здравоохранение. Но даже если Трамп выбьет на нее финансирование, разве раньше он не обещал вам, что за стену заплатит Мексика?».

Читатели конгрессмена отреагировали на его заявление бурно. Одни выражают скепсис:

«Нет никого «выбивания финансирования!», мы уже потеряли веру в то, что финансирование вообще будет»; «Ну, а если он ее построит, что вы сделаете, ее разбомбите?»; «Заставить Мексику за нее заплатить — просто еще одно из нарушенных обещаний Трампа»;

Другие — поддержку:

«Согласна на все 100%, не знаю, как другие, а мне дурно от мысли, что мои кровные доллары идут на финансирование трамповских каникул, его расистской стены, его мошеннических налоговых льгот для миллиардеров и пр. Да и вообще мне дурно от самого правления Трампа»; «Ну мало ли чего Трамп обещал, много же времени заняло у вас, ребята, понять, что он хронический, патологический лжец»; «Эта стена не остановит подавляющее большинство мигрантов, не спасет нас от роста внутреннего терроризма, а к тому же нарушит миграционные пути дикой природы»;

И, конечно, не обошлось без «российской угрозы»:

«Трамп все равно не успокоится, пока не разорит США и не даст России все, что она хочет».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп готов закрыть правительство из-за стены на границе с Мексикой: оно рассчитывает, что демократы в Палате представителей не заблокируют финансирование проекта. Ранее Дональд Трамп заявлял, что демократы постоянно мешают строительству заслона от нелегальной миграции. В конце августа глава Белого дома сообщал, что на реализацию проекта уже потрачено $3,2 млрд, но для ускорения строительства он намерен просить на эти цели ещё $5 млрд в текущем году