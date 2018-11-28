Железняк: Германия и Франция надеются на Россию в ситуации с Украиной

Москва, , 11:18 — REGNUM Голосом разума назвали в Госдуме позицию Берлина и Парижа против идеи об ужесточении санкций против России в связи с провокацией со стороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Позиция представителей Германии и Франции была озвучена на фоне призывов из Вашингтона активизировать поддержку Украины путем ввода новых «эффективных» антиросийских санкций, о которых заявила пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт. Подобный диссонанс США со своими традиционными партнерами в ЕС демонстрирует глубину противоречий в отношениях Вашингтона с ведущими странами Европы», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, среди европейских стран растет понимание, что у них под боком обосновался крайне опасный и непредсказуемый сосед в лице Украины, способный на безумные действия вопреки здравому смыслу, готовый полностью разрушить всю систему коллективной безопасности.

«В этой ситуации у европейских стран надежда на сохранение мира и стабильности в регионе все в большей мере связана с Россией, которая проводит ответственную и взвешенную политику, несмотря на провокации», — указал парламентарий.

Германия и Франция выступили против введения новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Азовском море, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на европейских дипломатов.

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