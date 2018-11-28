Губернатор: уровень бедности — основной вызов для Новгородской области

Великий Новгород, , 11:14 — REGNUM Основным вызовом для Новгородской области губернатор Андрей Никитин назвал уровень бедности. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 28 ноября, выступая с посланием о перспективах развития региона и задачах на 2019 год.

Он отметил, что при численности населения в 609,5 тыс. человек и консолидированном бюджете около 35 млрд рублей в Новгородской области на одного жителя приходится порядка 57 тыс. бюджетных средств — столько же, сколько в Тульской, Ярославской, Самарской областях, Пермском крае. Вместе с тем, эта цифра на 30% меньше, чем в Ленинградской области и Татарии.

Губернатор назвал стратегическую задачу: войти в число регионов, снижающих уровень бедности.

«Новгородская область не добывает углеводороды, не разрабатывает кимберлитовые трубки, но у нас есть серьёзный экономический потенциал, благодаря уникальному расположению на перекрёстке транспортных путей. За счёт открытости власти мы можем обеспечить особые условия для инвесторов, уставших от общения с громоздкой государственной машиной», — заявил Андрей Никитин.

По его мнению, Новгородская область способна продумать адресную систему поддержки, дойти до каждого жителя.

ИА REGNUM добавляет, что, по предварительным данным Новгородстата, за январь — сентябрь 2018 года денежные доходы в расчёте на душу населения Новгородской области в среднем за месяц составляли 23 846 рублей, что на 2,6% ниже уровня 2017 года. При этом реальные располагаемые денежные доходы (с учётом корректировки на индекс потребительских цен) уменьшились на 8,2%. Среднедушевые доходы обеспечивали 2,2 прожиточных минимума, среднедушевые расходы составляли 24 386,9 рубля, при этом расходы на покупку товаров возросли на 3,2%.

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