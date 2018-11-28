В Чувашии разбирались, почему на министра культуры – «столько жалоб»

Чебоксары, , 11:10 — REGNUM Кабинет министров Чувашии сегодня, 28 ноября, начался с выяснения, кто ответственен за уборку снега перед чувашским государственным театром оперы и балета, где в эти дни проходит международный оперный фестиваль. Прекрасный вид на театр, напомним, открывается с новой правительственной многоэтажки, на верхних этажах которого разместился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Но не это обстоятельство спровоцировало разбирательства: выяснилось, что понадобилось «столько жалоб» на министра культуры Константина Яковлева, в том числе от ветеранов, чтобы высокие чины обратили внимание на сугробы, наледь и нечищеные территории перед самым большим театром республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание правительства Чувашии началось не по повестке. Глава республики Михаил Игнатьев неожиданно обратился к главе минкультуры Константину Яковлеву, хмуро поинтересовавшись, «разобрался» ли он «с театром» и когда «будете чистить снег».

«Мы там были. Возле театра все лестницы всё прочищено, всё. Единственные там вопросы, где трасса, дорога заездная, «Дорисс» обслуживает…», — попытался переложить ответственность министр культуры, но его прервали.

Михаил Игнатьев напомнил о вложенных в благоустройство средствах, что, к примеру, «перед театром мы уложили брусчатку». На что министр предложил посмотреть фотоотчёт.

«Вчера снегопада не было. Дальше фотографии показывайте. Дальше, дальше, дальше, дальше», — командовал глава Чувашии.

«Вот лестница, всё чисто», — оправдывался министр.

«Сейчас уже после очистки, технику, видать, подключили, уже снега нет… На вас столько жалоб написали! Перед посланием еле-еле вычистили, уже подключили городские службы — я это тоже помню. Мы миллионы вложили в благоустройство. Международный оперный фестиваль проходит — там в круглосуточном режиме должны люди работать. В штатной численности театра оперы и балета столько человек, которым мы ещё зарплату увеличиваем. Понятно, да, товарищ министр?

Привлечь надо ответственных лиц к ответственности для того, чтобы они понимали: культура начинается с вешалки, туалета, с благоустройства, с очистки территории. Был бы вчера снегопад, у меня претензий (не было бы). Я ж вчера в семь часов прошёл, сегодня в семь часов прошёл — почти изменений никаких», — отчитал министра Михаил Игнатьев.

Затем он обратился к главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову за нечищеное от снега Певческое поле и спусковые лестницы.

«Ветераны высказали мне свои возмущения. Падаем, говорят, лестницы не очищены. Сейчас натоптаем (приведено дословно, ИА REGNUM), образуется гололёд, потом травмы, потом медицина нужна, потом соответственно ещё чего-то, потом расходы семейного бюджета. От этого мы не улучшаем доверие к органам власти. За кем закреплена лестничная площадка, кто должен это делать?» — выяснял глава Чувашии.

«Прошу начальников переодеть в спецодежду и пускай ходят, не ездят на служебных машинах, пускай ходят и проверяют все дворы», — дал поручение Михаил Игнатьев.

На этом трансляция оборвалась.

Отметим, что 28 ноября в Чебоксарах с официальным визитом находится делегация из Белоруссии во главе с первым заместителем министра промышленности республики Геннадием Свидерским. В плане, помимо посещения предприятий и деловых встреч, — «осмотр видов города со смотровой площадки Дома правительства Чувашской Республики», «общее фотографирование участников заседания».