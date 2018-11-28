Власти Йемена против передачи порта Ходейды под контроль ООН

Сана, , 11:03 — REGNUM Свергнутое правительство Йемена, находящееся в изгнании, отвергло предложение хуситов о передаче порта Ходейда под контроль ООН, сообщает 28 ноября Al Arabia.

Ополченцы, контролирующие большую часть государства, согласились передать порт ООН при условии, что доходы от него будут поступать в центральный банк Саны. Также причиной подобного согласия стало стремление наладить поставку гуманитарной помощи, которая сократилась на 50% из-за действий арабской коалиции.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуманитарная помощь Йемену через порт Ходейда сократилась на 50%