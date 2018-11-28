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В Чечне и Ингушетии найдено более 5,5 тыс. взрывоопасных предметов

Политика

Сезон работ по разминированию в этих республиках завершен

В Чечне и Ингушетии найдено более 5,5 тыс. взрывоопасных предметов
Иллюстрация: Mil.ru
Снаряд

Грозный, 28 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  Саперы Южного военного округа завершили работы по разминированию в Чечне и Ингушетии, намеченные на 2018 год. План на сезон перевыполнен на 41%, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе округа.

С весны по настоящее время четыре сводных отряда военнослужащих из инженерного соединения и воинских частей обследовали более 2000 гектаров земель в Грозненском, Курчалойском, Шалинском, Ачхой — Мартановском, Гудермесском, Шатойском, Итум-Калинском и Веденском районах Чечни, а также в Джейрахском районе Ингушетии.

За это время саперы обнаружили и уничтожили более 5,5 тыс. взрывоопасных предметов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из-за теплой и бесснежной осени в горах Чечни работы по разминированию были продлены еще на месяц, вследствие этого план, установленный на год, был перевыполнен. Очистка от взрывоопасных предметов территорий Чечни и Ингушетии ведется с 2012 года. За это время обнаружено и обезврежено около 35 тыс. неразорвавшихся мин и снарядов, в том числе 33 тыс. в Чечне и около 550 — в Ингушетии. Для полного окончания работ по разминированию требуется еще три года.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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