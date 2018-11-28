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Генштаб Вооруженных Сил Словении впервые возглавила женщина

Политика

Генерал-майор Аленка Эрменц получила военное образование в Великобритании

Любляна, 28 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  Генеральный штаб Вооруженных Сил Словении впервые возглавила женщина, сообщает агентство Prensa Latina.

Получившая звание генерал-майора 23 ноября Аленка Эрменц заменила на этом посту генерал-майора Алана Гедера, возглавлявшего армию Словении с 22 февраля 2018 года. Это первая женщина в Словении, дослужившаяся до столь высокого воинского звания.

Родившаяся в 1963 году Эрменц служит в армии с 1991 года, с момента распада Югославии. Военное образование она получила в 2008 году в Великобритании, окончив Королевский колледж оборонных исследований.

Напомним, Словения является членом альянса НАТО с 2004 года.

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