«Полномасштабная война»: на что рассчитывает Порошенко

Киев, , 10:54 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко вечером во вторник, 27 ноября, в интервью местным телеканалам рассказал, почему он предложил Верховной раде ввести военное положение. Оказывается, проблема уже не в том, что российские пограничники «агрессивно» задержали украинских нарушителей границы. Оказывается, РФ готовит «широкомасштабное наземное вторжение», и Украине угрожает «полномасштабная война».

Военное положение, на 30 дней ограничивающее права граждан и расширяющее полномочия власти, введено в 10 областях, имеющих выход к морю или граничащих с Россией. В первоначальном варианте фигурировала вся территория страны, вдвое больший срок и прямая перспектива отмены выборов, намеченных на март 2019 года. Такой вариант парламент утверждать не стал, и Порошенко был вынужден перейти к плану Б: вместо переноса выборов — кампания «президента войны».

В области экономики и вообще реальной жизни действующей власти нечего поставить себе в заслугу. Нельзя бесконечно выезжать на «безвизе», тем более что ЕС не отберет его и в случае победы конкурентов Порошенко. Выезжать приходится на военной риторике. Без использования армии по назначению, зато с непрерывным нагнетанием и запугиванием. Если Россия не напала, то это благодаря армии, то есть благодаря Порошенко, поэтому его нужно переизбрать: логика выглядит примерно так.

Наблюдателям несложно доказать лживость этой риторики. Достаточно спросить, почему военное положение не вводилось раньше, при «котлах» в войне с ополченцами. Или поинтересоваться, почему майданная власть меняет аргументы каждые пять минут. Но уговаривать думающую часть общества Порошенко и не собирается, там все шансы давно потеряны. Он рассчитывает на то, что думающие находятся в меньшинстве.

Всех остальных, то есть среднестатистических бабушек в Сумской или Винницкой области, майданная власть расчитывает удержать в своем электорате за счет беспрерывного камлания, нарастающей тревожной мелодики. Это не просто «волки, волки» — с каждым новым «волком» появляются и новые подробности, иногда, правда, противоречащие прошлым подробностям, но на такие вещи никто уже не обращает внимания.

Расчет Порошенко и его политтехнологов строится на том, что людей без памяти, без рефлексии и без здравого смысла на Украине — большинство. Что никто не будет сравнивать эту хуторскую милитаристскую постановку с реальностью или анализировать, зачем эта постановка понадобилась.

Порошенко нахмурит брови и надует щеки, Турчинов тоже надует щеки и сделает несколько пассов. Расчет на то, что людям, придавленным агрессивной пропагандой и занятым выживанием, все едино — что российская агрессия, что марсианское вторжение, все это в равной степени из области фантастики. И все это — не выбор будущего (тут гражданин полностью автономен от государства, и ему не слишком важно, как именно государство врет на нынешнем этапе). Все это — голосование на конкурсе по самому убедительному фантазированию.

А поскольку реальные политические позиции основных конкурентов Порошенко не слишком отличаются от его собственной политической позиции (разграбление страны под вывеской национализма), то они вынуждены по крайней мере отчасти принимать такую игру. Но реальное будущее этой территории и населяющих ее граждан от итогов этих игр зависеть будет не слишком сильно.