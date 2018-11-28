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Более ста украинских СМИ потребовали уволить главу Укрпочты

Политика

Представители периодических изданий за два года не смогли найти с чиновником общий язык

Киев, 28 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  Более сотни украинских газет обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить руководителя предприятия «Укрпошта» Игоря Смелянского, сообщил глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 28 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Издатели убеждены, последствием неудовлетворительно работы Укрпочты под руководством Игоря Смелянского является массовое закрытие почтовых отделений и сокращение почтальонов, рост в населённых пунктах и по всей стране напряжения» из-за лишения граждан права на почтовые услуги, критическое сокращение украинской периодики (на треть за три года)», — сказано в сообщении.

Редакторы изданий в течение двух лет безуспешно пытались найти общий язык со Смелянским, однако пришли к выводу, что единственным выходом из сложившейся ситуации является увольнение чиновника, отметил Томиленко.

Напомним, ранее руководитель «Укрпошты» Игорь Смелянский потребовал увеличить плату за доставку пенсий. В противном случае предприятию пришлось бы сократить число почтовых отделений и оставить многих украинских пенсионеров без пенсий.

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В итоге, в бюджете Украины на 2019 год на финансирование «Укрпошты» дополнительно выделили около $18 млн.

Читайте подробнее: Укрпочта получила более $18 млн на доставку пенсий

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Политическая жизнь Украины
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