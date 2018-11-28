Более ста украинских СМИ потребовали уволить главу Укрпочты

Киев, , 10:57 — REGNUM Более сотни украинских газет обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить руководителя предприятия «Укрпошта» Игоря Смелянского, сообщил глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 28 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Издатели убеждены, последствием неудовлетворительно работы Укрпочты под руководством Игоря Смелянского является массовое закрытие почтовых отделений и сокращение почтальонов, рост в населённых пунктах и по всей стране напряжения» из-за лишения граждан права на почтовые услуги, критическое сокращение украинской периодики (на треть за три года)», — сказано в сообщении.

Редакторы изданий в течение двух лет безуспешно пытались найти общий язык со Смелянским, однако пришли к выводу, что единственным выходом из сложившейся ситуации является увольнение чиновника, отметил Томиленко.

Напомним, ранее руководитель «Укрпошты» Игорь Смелянский потребовал увеличить плату за доставку пенсий. В противном случае предприятию пришлось бы сократить число почтовых отделений и оставить многих украинских пенсионеров без пенсий.

Читайте также: Почта Украины грозит оставить пенсионеров без денег

В итоге, в бюджете Украины на 2019 год на финансирование «Укрпошты» дополнительно выделили около $18 млн.

Читайте подробнее: Укрпочта получила более $18 млн на доставку пенсий