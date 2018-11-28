«Немедленно» вернуть украинские суда «требует» от РФ американский политик

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Россия должна немедленно отпустить украинские корабли с их экипажами, сообщается на официальной странице конгрессмена Майкла МакКола в твиттере 28 ноября.

«Я полностью осуждаю явно агрессивные и незаконные действия России против трех украинских кораблей и членов их экипажей. Присоединяюсь к госсекретарю Помпео с призывом к России уважать суверенную территорию Украины и требую от России немедленного возвращения украинских кораблей и задержанных граждан.

Очередная эскалация со стороны России подчеркивает важность сохранения наших всеобъемлющих санкций против России, Владимира Путина и его главных олигархов. Россия должна прекратить вопиющее и незаконное враждебное отношение к Украине и ее суверенной территории.

Учитывая давнюю цель Путина подорвать доверие к демократии и посеять раздоры во всем мире, я призываю наших украинских друзей быть непоколебимыми в поддержании их демократических процессов и институтов. Я стою с Украиной и нашими европейскими союзниками против российской агрессии».

Отметим, что американские политики злоупотребляют терминами «законность» и «суверенитет» — с одной стороны, осуждая законные действия России, остановившей в собственных территориальных водах корабли ВМС другого государства, а с другой, обращаясь к суверенному государству с требованиями, сама форма которых подразумевает отсутствие «уважения к суверенной территории».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начать прямые переговоры для урегулирования ситуации. По словам прес-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении — оно произошло, «когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ».