Среда, 28 Ноября 2018 года
11:54:39 МСК

«Немедленно» вернуть украинские суда «требует» от РФ американский политик

Политика

Вместе с Украиной «против российской агрессии»

Вашингтон, 28 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  Россия должна немедленно отпустить украинские корабли с их экипажами, сообщается на официальной странице конгрессмена Майкла МакКола в твиттере 28 ноября.

«Я полностью осуждаю явно агрессивные и незаконные действия России против трех украинских кораблей и членов их экипажей. Присоединяюсь к госсекретарю Помпео с призывом к России уважать суверенную территорию Украины и требую от России немедленного возвращения украинских кораблей и задержанных граждан.

Очередная эскалация со стороны России подчеркивает важность сохранения наших всеобъемлющих санкций против России, Владимира Путина и его главных олигархов. Россия должна прекратить вопиющее и незаконное враждебное отношение к Украине и ее суверенной территории.

Учитывая давнюю цель Путина подорвать доверие к демократии и посеять раздоры во всем мире, я призываю наших украинских друзей быть непоколебимыми в поддержании их демократических процессов и институтов. Я стою с Украиной и нашими европейскими союзниками против российской агрессии».

Отметим, что американские политики злоупотребляют терминами «законность» и «суверенитет» — с одной стороны, осуждая законные действия России, остановившей в собственных территориальных водах корабли ВМС другого государства, а с другой, обращаясь к суверенному государству с требованиями, сама форма которых подразумевает отсутствие «уважения к суверенной территории».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начать прямые переговоры для урегулирования ситуации. По словам прес-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении — оно произошло, «когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить