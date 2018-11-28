Киев угрожает России войной, Эстония и Польша – санкциями: Радио REGNUM

Москва, 28 ноября 2018, 11:00 — REGNUM
- Франция и Германия против новых антироссийских санкций;
- США обсудят свой выход из ДРСМД на саммите НАТО;
- Порошенко заявил об угрозе широкомасштабной войны с Россией;
- Трамп может исключить встречу с Путиным на саммите G20;
- Финляндия не будет претендовать на Карелию.
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