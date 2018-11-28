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Киев угрожает России войной, Эстония и Польша – санкциями: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

Киев угрожает России войной, Эстония и Польша – санкциями: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/915.

Читайте ранее в этом сюжете: США провоцируют Польшу и Турцию, Латвия — Россию: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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