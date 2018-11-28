Порошенко призвал граждан Украины не скупать товары первой необходимости

Киев, , 10:36 — REGNUM Военное положение в ряде областей Украины носит превентивный характер, заявил президент страны Пётр Порошенко 27 ноября в интервью нескольким украинским телеканалам.

Глава государства отметил, что конституционные права граждан могут быть ограничены только в случае «открытого вторжения России».

«Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что для украинских граждан не изменится ничего, включая правила выезда за границу, в то же время Порошенко пообещал ужесточить условия въезда для граждан России.

«Я думаю, что это вполне оправдано. Потому что нам создать, через соответствующий безвизовый режим, дополнение к пятой колонне, которая и так здесь работает — абсолютно безответственно», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, 26 ноября в десяти областях Украины было введено военное положение. Формальным поводом для этого стало задержание украинских кораблей в российских территориальных водах. Впрочем, эксперты связывают военное положение с низким рейтингом Порошенко на предстоящих президентских выборах и его огромным желанием сохранить власть.

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Отметим, российские дипломаты заявили о том, что украинские пограничники начали необоснованно отказывать гражданам РФ во въезде на территорию Украины.

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