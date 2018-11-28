Врио губернатора Приморья создаст кадровый резерв из «Лидеров России»

Владивосток, , 10:23 — REGNUM Победители и полуфиналисты Всероссийского конкурса «Лидеры России-2017» от Приморья войдут в команду краевой администрации. В полуфинал конкурса вышли 104 управленца, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Врио губернатора Олег Кожемяко 28 ноября встретился с приморскими лидерами в ДВФУ.

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В 2018 году заявки на участие в конкурсе подали 1070 приморцев. Некоторые из них пробуют свои силы во второй раз. В Приморье активнее, чем в целом по России, женщины — каждая четвертая заявка подана от них.

Победители конкурса войдут в кадровый резерв и смогут занять должности в администрации края.

«Участники проекта предлагают современные технологии и решения в различных сферах. Среди участников встречи — те, кто уже прошел эту серьезнейшую конкурсную комиссию, дошел до полуфинала. У них высокий уровень компетенции, деловых качеств. Сегодня нам нужны такие кадры, для обновления, в том числе и администрации края. Нужно опираться на тех, кто является профессионалом в том или ином вопросе, кто действительно хочет работать на государство, на Приморье, понимает нужды жителей, и кто, безусловно, умеет слушать и слышать людей, вникать в их проблемы. Поэтому их талант и компетенция были бы очень востребованы. Безусловно, предложения мы им сделаем. Они будут кадровым резервом», — сказал Кожемяко.

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Двое предыдущих финалистов конкурса «Лидеры России» от Приморья уже работают в команде губернатора — Дмитрий Новиков возглавил краевое «Общественное телевидение Приморья», а Николай Стецко стал заместителем Инвестиционного агентства Приморского края.

Отметим, регистрация на участие в конкурсе «Лидеры России» 2018−2019 года уже завершилась. В настоящее время продолжается дистанционный отбор. Участников ждет тестирование, в ходе которого оценят их интеллектуальные способности и управленческий потенциал. В начале 2019 года состоятся региональные полуфиналы, где определят лучших со всей страны.

В марте 300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Победители смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

Как сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая организована по инициативе президента Владимира Путина. Его цель — выявить, развить и поддержать перспективных руководителей нового поколения. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Хабаровский край и Приморье представили больше всех участников на конкурс «Лидеры России». Но в ТОП-5 по количеству участников престижного состязания Дальний Восток не попал.

Хабаровский край представил 27,26% участников, Приморье — 26,36%, Якутия — 16,17%, Амурская область 11,91%, Сахалин — 8,04%, Камчатка — 4,45%, Колыма — 3,04%, ЕАО — 1,60% и Чукотка — 1,17% — от общего количества участников российского конкурса.

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