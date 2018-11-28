Среда, 28 Ноября 2018 года
11:57:16 МСК

Сенат США думает над санкциями в отношении Саудовской Аравии

Политика

Причина в убийстве Джамаля Хашогги

Вашингтон, 28 ноября 2018, 10:26 — REGNUM  Лидер большинства в Сенате США Митч Макконелл заявил, что Соединенные Штаты должны дать какой-либо ответ на действия Саудовской Аравии по убийству журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 28 ноября Associated Press.

«То, что произошло, а это подтверждается данными ЦРУ, отвратительно и противоречит всему тому, за что сражаются США в мире. Мы думаем над возможным ответов», — отметил Макконелл.

Напомним, в начале октября 2018 года в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист Washington Post Джамаль Хашогги. Эр-Рияд первоначально отрицавший данный факт, вынужден был признать свою вину.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа объяснил отказ слушать аудиозапись по «делу Хашогги»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить