Сенат США думает над санкциями в отношении Саудовской Аравии

Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Лидер большинства в Сенате США Митч Макконелл заявил, что Соединенные Штаты должны дать какой-либо ответ на действия Саудовской Аравии по убийству журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 28 ноября Associated Press.

«То, что произошло, а это подтверждается данными ЦРУ, отвратительно и противоречит всему тому, за что сражаются США в мире. Мы думаем над возможным ответов», — отметил Макконелл.

Напомним, в начале октября 2018 года в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист Washington Post Джамаль Хашогги. Эр-Рияд первоначально отрицавший данный факт, вынужден был признать свою вину.

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