Порошенко увидел угрозу «полномасштабной войны» с Россией

Киев, , 10:17 — REGNUM Украина находится на пороге вооружённого конфликта с Россией. Об угрозе «полномасштабной войны» с РФ президента Украины Пётр Порошенко заявил в ходе интервью украинским телеканалам.

По его словам, такие утверждения не голословны. Они основаны на данных разведки о якобы наращивании военного контингента РФ около границ Украины.

Читайте также: Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Порошенко назвал условие введения военного положения по всей Украине

При этом Порошенко призвал не расценивать это как «игрушки» и серьёзно отнестись к введенному в стране военному положению. Украинский лидер отметил, что в регионах, где вводится военное положение, планируется создать штабы обороны, также планируется передислокация войск.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») уверен, что заявление президента Украины Петра Порошенко об угрожающей Украине «полномасштабной войне» с Россией — это не только провокация, но и намеренный акт запугивания собственного населения. Таким образом, украинский лидер «отчаянно пытается» сохранить свою власть, а также «выполнить очередной западный русофобский заказ».

Подробнее: Железняк: Порошенко запугивает войной Украину

Как сообщало ИА REGNUM, после провокации, устроенной тремя военными кораблями Украины в Чёрном море и их и задержания российскими пограничниками, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в ряде районов страны военного положения. Ранее это решение было принято советом национальной безопасности и обороны Украина и одобрено украинским парламентом. Согласно документу, военное положение распространяется на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области и на акваторию Азовского моря, а также на Донецкую и Запорожскую области.

При этом Порошенко отметил, что введение военного положения на Украине не означает объявления войны России, а служит исключительно для обороны страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Военное положение направлено в первую очередь против жителей Юго-Востока»