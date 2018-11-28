Грузия выбирает президента

Тбилиси, , 10:14 — REGNUM

В Грузии 28 ноября проходит второй тур выборов президента. По информации ЦИК, все избирательные участки открылись вовремя, в 08:00 часов по местному времени, и на них созданы все условия для проведения выборов «в профессиональной и доступной среде». Об этом пресс-спикер комиссии заявила на специальном брифинге 28 ноября утром.

Избирателям во втором туре предстоит выбрать одного из двух кандидатов: представленного «Единым национальным движением» Григола Вашадзе, который баллотируется под номером 5, и Саломе Зурабишвили, которой присвоен номер 48.

Представитель ЦИК предупредила избирателей, что они должны подчеркнуть одного из двух кандидатов. В случае, если они подчеркнут или перечеркнут обоих кандидатов, такой бюллетень будет сочтен недействительным и не будет учтен при подсчете голосов. Она также напомнила политическим партиям, что недопустимо любое воздействие на волю избирателей, контроль их голосования, а в избирательной кабине запрещены фото‑ и видеосъемки.

Ко второму туру выборов ЦИК зарегистрировал в качестве наблюдателей 17 000 представителей избирательных субъектов, более 48 000 местных и более 13 тысяч международных наблюдателей.

День выборов в Грузии выходной, поэтому зарегистрированные в регионах, но работающие в столице избиратели могут в этот день отправиться домой и проголосовать, заявила пресс-спикер. В Грузии процесс голосования завершится в 20:00 часов, и до этого времени СМИ запрещено публиковать любые результаты опросов общественного мнения. Избирательные участки за рубежом будут работать до 24:00 часов.

Пресс-спикер призвала избирателей к активности, а все участвующие в выборах стороны — к содействию комиссии в проведении выборов в доступной и свободной обстановке.

Между тем представители оппозиции уже сообщают о первых зафиксированных ими нарушениях в процессе голосования. Такие информации об инцидентах поступили из Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Марнеули и некоторых других избирательных округов. Оппозиция сообщает об увеличении количества избирателей на том или ином избирательном участке в сравнении с первым туром, создании препятствий наблюдателям, процедурных нарушениях. Избирательная администрация на данном этапе эти нарушения не подтверждает.

Напомним, что первый тур выборов президента Грузии состоялся 28 октября. По его результатам, во второй тур вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта», и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе.