Врио главврача Новгородской областной больницы стал хирург из Петербурга

Великий Новгород, , 10:13 — REGNUM Исполняющим обязанности главного врача Новгородской областной клинической больницы назначен 38-летний хирург из Санкт-Петербурга Илья Кяльвияйнен. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, он приступил к работе с сегодняшнего дня, 28 ноября.

Нового руководителя учреждения представила коллективу министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.

Илья Кяльвияйнен — уроженец Новгорода, он родился здесь 21 февраля 1980 года.

В 2004 году с отличием окончил военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова по специальности лечебное дело (квалификация — врач). Проходил интернатуру по специальности хирургия, профессиональную переподготовку по специальностям торакальная хирургия, онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье.

С 2007 по 2017 годы работал в Ленинградской областной клинической больнице врачом-хирургом, врачом торакальным хирургом. С апреля 2017 года и до настоящего времени работал врачом-онкологом в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главный врач Новгородской областной клинической больницы Алла Хорошевская, руководившая крупнейшим медицинским учреждением региона с февраля 2009 года, была отправлена в отставку в октябре 2018 года. В защиту Хорошевской выступили коллектив больницы и 18 общественных организаций региона. Решение о смене главврача областной больницы региональный министр здравоохранения Антонина Саволюк объяснила ростом смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний.

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