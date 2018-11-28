Железняк: Порошенко запугивает войной Украину

Москва, , 09:56 — REGNUM Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине угрожает «полномасштабная война» с Россией — это не только провокация, но и намеренный акт запугивания собственного населения, а также попытка убедить Запад в несуществующих агрессивных планах России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Целью спланированной полномасштабной антироссийской кампании Порошенко является отчаянная попытка сохранить свою власть, а также выполнить очередной западный русофобский заказ», — отметил он.

На этом фоне возмущает молчаливая реакция Запада, который делает вид, будто не замечает, что у него под боком пышным цветом расцветает нацизм, способный даже детей использовать в качестве игрушек в своих опасных игрищах, указал Железняк.