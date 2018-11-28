Лидер оппозиции ДРК прибыл на родину для участия в президентской гонке

Киншаса, , 09:28 — REGNUM Лидер оппозиции в Демократической республике Конго Феликс Тшисекеди вернулся на родину, чтобы начать президентскую кампанию, сообщает 28 ноября Al Jazeera.

«Мы пойдем вместе со своим народом и мы победим», — подчеркнул Тшисекеди, призывая своих сторонников к сплочению вокруг него.

Напомним, в Демократической республике Конго в конце декабря 2018 года должны состояться президентские выборы. Оппозиция, подозревающая власти страны в стремлении сфальсифицировать итоги плебисцита, обещает развернуть группы наблюдателей.

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