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На выборах в сенат США от Миссисипи победила кандидат от республиканцев

Политика

После подсчета 90% бюллетеней Хайд-Смит набрала порядка 54% голосов

Джексон, США, 28 ноября 2018, 09:23 — REGNUM  В США во втором туре внеочередных выборов в сенат от штата Миссисипи победила кандидат от Республиканской партии Синди Хайд-Смит, передает телеканал NBC.

Отмечается, что согласно обработки почти 90% бюллетеней, Хайд-Смит набрала порядка 54% голосов, кандидат от Демпартии Майк Эспи — 46%. При этом победа Хайд-Смит гарантирована, прогнозирует телеканал.

Напомним, первый тур выборов в сенат США от Миссисипи прошел 6 ноября. Тогда в борьбе за дополнительное кресло оба кандидата — республиканка Синди Хайд-Смит и ее противник демократ Майк Эспин не набрали необходимых для победы 50% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Миссисипи пройдёт второй тур выборов одного из сенаторов от штата

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Выборы в США
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