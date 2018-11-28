На выборах в сенат США от Миссисипи победила кандидат от республиканцев

Джексон, США, , 09:23 — REGNUM В США во втором туре внеочередных выборов в сенат от штата Миссисипи победила кандидат от Республиканской партии Синди Хайд-Смит, передает телеканал NBC.

Отмечается, что согласно обработки почти 90% бюллетеней, Хайд-Смит набрала порядка 54% голосов, кандидат от Демпартии Майк Эспи — 46%. При этом победа Хайд-Смит гарантирована, прогнозирует телеканал.

Напомним, первый тур выборов в сенат США от Миссисипи прошел 6 ноября. Тогда в борьбе за дополнительное кресло оба кандидата — республиканка Синди Хайд-Смит и ее противник демократ Майк Эспин не набрали необходимых для победы 50% голосов.

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