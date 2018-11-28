Советник Трампа по нацбезопасности тоже не слушал запись убийства Хашогги

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогги советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон не слушал — не имело смысла. Об этом он заявил 27 ноября журналистам, сообщает Axios.

«Если вы не говорите по-арабски, что вы собираетесь получить от этого?» — спросил Болтон.

Ранее Дональд Трамп, который также отказался слушать запись, назвав ее «ужасной», не принял версию о том, что саудовский наследный принц Мухаммед аль-Сауд отдал приказ об убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, заказчиком устранения Хашогги саудовский генпрокурор назвал экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмада аль-Ассири. При этом саудовский министр внутренних дел Адель аль-Джубейр заявил, что аль-Сауд «абсолютно непричастен к этому делу», однако, по словам источника в ЦРУ, без ведома аль-Сауда убийства журналиста не было бы.