Южная Корея купит две противоракетные радиолокационные станции у Израиля

Сеул, , 09:22 — REGNUM Правительство Южной Кореи объявило о покупке двух противоракетных радиолокационных станций у Израиля, направленных на обнаружение баллистических ракет, в том числе со стороны КНДР, сообщает Sindonews.

Известно, что радары Green Pine разработаны компанией ELTA Systems Ltd., дочерней компанией Israel Aerospace Industries.

«Система может дистанционно отслеживать баллистические ракеты еще на ранней стадии», — говорится в заявлении южнокорейского правительства.

Южная Корея уже имеет старую версию радиолокационной станции Green Pine. Новый вариант системы известен как Блок С. Считается, что новые радары имеют лучший диапазон работы и могут одновременно отслеживать несколько воздушных целей.

Заявление о покупке было сделано, несмотря на продолжающиеся усилия Южной Кореи и КНДР по установлению мира на Корейском полуострове.

Южнокорейский чиновник заявил, что соглашение о покупке противоракетных радиолокационных станций оценивается в 292 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, корейское аэрокосмическое агентство в декабре представит прототип нового легкого боевого вертолета LAH. Им планируется заменить вертолеты MD500 и 70 AH 1S Cobra.

Подробности: В Южной Корее представят новый боевой вертолёт