МИД Финляндии отказался претендовать на Карелию

Хельсинки, , 09:08 — REGNUM Руководитель подразделения МИД Финляндии по связям с Россией Никлас Линдквист заявил, что у его страны нет никаких территориальных претензий к РФ, передает телеканал Yle.

По словам чиновника, Хельсинки не собирается поднимать тему «возвращения Карелии». Таким образом Линдквист прокомментировал инициативу молодежного крыла партии «Истинные финны», в которой заявлялось о необходимости возвращения Финляндии территорий, переданных после Второй мировой войны Советскому Союзу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября представитель партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки призвал потребовать от России возвращения территорий, полученных СССР после победы во Второй мировой войне. По мнению «истинного финна», к числу этих территорий относятся несколько районов Карелии и Мурманской области России.

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