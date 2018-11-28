Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку

Хабаровск, , 09:01 — REGNUM В Хабаровском крае подразделения военной полиции Восточного военного округа предотвратили массовые беспорядки и дали отпор напавшим на них вооружённым нарушителям. Все действия отрабатывались в рамках учений по предотвращению беспорядков в районе воинской части.

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По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных «Колпак», пишет РИА Новости. Экипировка состоит из специального шлема с забралом, защиты для рук и ног, бронежилета и щита. Сделанная из легкого ударопрочного углепластика, она не стесняет движения военнослужащих.

Опробовали новую экипировку при задержании нарушителей общественного порядка в условиях, когда применение стрелкового оружия невозможно. После задержания условной группы людей, пытавшихся устроить массовые беспорядки в районе расположения одной из воинских частей, военнослужащие отразили вооружённое нападение их подельников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Восточном военном округе было проведено более десяти тысяч практических занятий по огневой подготовке. Помимо этого, было проведено около 1,8 тысячи учений разного уровня, в том числе около половины в ночное время.

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