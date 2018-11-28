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Египет и Саудовская Аравия продолжат блокаду Катара

Политика

Стороны решили не идти на уступки

Египет и Саудовская Аравия продолжат блокаду Катара
Иван Шилов © ИА REGNUM
Катар

Каир, 28 ноября 2018, 09:02 — REGNUM  Власти Египта и Саудовской Аравии приняли решения сохранить экономическую и дипломатическую блокаду Катара, сообщает 28 ноября Al Jazeera.

Стороны подтвердили свое решение не идти на уступки перед Дохой, в отношении которой эмбарго сохраняется уже более года.

Данное заявление было сделано по итогами встречи в Каире президента Египта Абедля Фаттаха ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Напомним, в июне 2017 года ряд стран Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке мирового терроризма.

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