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Российские суда предложено не пускать в порты США и ЕС

Политика

Американский дипломат предлагал властям США и Евросоюза «внимательно изучить кремлёвские провокации» в Азовском море

Москва, 28 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  На сайте Атлантического совета за несколько дней до инцидента в Керченском проливе был опубликован доклад бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста, в котором дипломат предлагал запретить заход российских судов, вышедших из портов в Азовском море, в порты стран ЕС и Соединенных Штатов. Об этом сообщает 27 ноября RT.

Согласно тексту документа, Хёрбст предлагал властям США и Евросоюза «внимательно изучить кремлёвские провокации» в Азовском море. В качестве ответа на эти «провокации» американский дипломат предложил наложить запрет на заход российских судов в европейские порты и порты США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что украинские власти предпринимают попытки убедить Вашингтон в необходимости создания на территории страны военной базы США.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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