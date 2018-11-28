Российские суда предложено не пускать в порты США и ЕС

Москва, , 08:52 — REGNUM На сайте Атлантического совета за несколько дней до инцидента в Керченском проливе был опубликован доклад бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста, в котором дипломат предлагал запретить заход российских судов, вышедших из портов в Азовском море, в порты стран ЕС и Соединенных Штатов. Об этом сообщает 27 ноября RT.

Согласно тексту документа, Хёрбст предлагал властям США и Евросоюза «внимательно изучить кремлёвские провокации» в Азовском море. В качестве ответа на эти «провокации» американский дипломат предложил наложить запрет на заход российских судов в европейские порты и порты США.

Читайте также: Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что украинские власти предпринимают попытки убедить Вашингтон в необходимости создания на территории страны военной базы США.

Читайте также: Украина вслед за Польшей захотела обзавестись военной базой США