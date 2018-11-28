Франция и Германия не поддержали идею введения новых санкций против РФ

Брюссель, , 09:00 — REGNUM Германия и Франция выступили против введения новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Азовском море, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на европейских дипломатов 28 ноября.

На заседании комитета Евросоюза (ЕС) по политике и безопасности в Брюсселе Австрия как государство-председатель Совета ЕС подняла вопрос о новых санкциях против России. Эту идею поддержали Эстония и Польша.

Однако Германия и Франция высказались против новых санкций. Оба государства предпочитают действовать дипломатическими усилиями, принимая меры по укреплению доверия. В связи с инцидентом в Азовском море они предлагают задействовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко и украинские дипломаты обратились за поддержкой к ЕС и НАТО, в том числе просили прислать военные корабли. Берлин и Париж призвали к деэскалации конфликта между Киевом и Москвой, призвав обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.

Читайте также: Госдеп велел ЕС лучше поддерживать Украину