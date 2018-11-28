Госсекретарь США пообещал военную поддержку Украине — Порошенко

Лондон, 28 ноября 2018, 08:59 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео пообещал полную поддержку Украине, включая военную, заявил президент Украины Пётр Порошенко 28 ноября в интервью телеканалу CNN.
«Во время этого разговора мы получили полную поддержку, полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», — рассказал Порошенко.
Напомним, 26 ноября Совбез ООН отказался рассматривать инцидент в Керченском проливе как провокацию со стороны Украины. С данной инициативой выступила представитель США в ООН Никки Хейли.
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Ранее США обратились к странам Евросоюза с призывом поддержать Украину, усилив санкции против России.
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В то же время министр обороны Германии потребовала от Украины доказать свою версию инцидента в Керченском проливе.
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