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Госсекретарь США пообещал военную поддержку Украине — Порошенко

Политика

Ранее США призвали усилить антироссийские санкции

Госсекретарь США пообещал военную поддержку Украине — Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Наставник

Лондон, 28 ноября 2018, 08:59 — REGNUM  Госсекретарь США Майкл Помпео пообещал полную поддержку Украине, включая военную, заявил президент Украины Пётр Порошенко 28 ноября в интервью телеканалу CNN.

«Во время этого разговора мы получили полную поддержку, полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», — рассказал Порошенко.

Напомним, 26 ноября Совбез ООН отказался рассматривать инцидент в Керченском проливе как провокацию со стороны Украины. С данной инициативой выступила представитель США в ООН Никки Хейли.

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Ранее США обратились к странам Евросоюза с призывом поддержать Украину, усилив санкции против России.

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В то же время министр обороны Германии потребовала от Украины доказать свою версию инцидента в Керченском проливе.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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