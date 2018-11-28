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Россия уверена в успехе операции по уничтожению ИГ* на востоке Сирии

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Астана, 28 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  Москва уверена в успехе операции правительственных войск Сирии по уничтожению остатков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к востоку от Евфрата, заявил 28 ноября специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, сирийские правительственные войска завершили разгром остатков этой группировки в ряде районов страны, в том числе Сувейды.

«Мы абсолютно уверены, что так же позитивно будет развиваться операция по уничтожению остатков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах восточнее Евфрата», — заявил Лаврентьев на встрече с делегацией правительства САР на переговорах в Астане.

Напомним, в декабре 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Уточнялось, что все бандформирования на территории арабской республики были уничтожены, а сама территория освобождена.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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