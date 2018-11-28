На G20 Абэ планируется встретиться с Трампом и Путиным

Токио, , 08:40 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита G20 в Аргентине намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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Кроме того, на полях саммита японский премьер-министр рассчитывает и на отдельную двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Наша страна намерена использовать нынешнюю встречу в Аргентине для того, чтобы её участники ясно заявили о своих усилиях по дальнейшему развитию мировой экономики», — цитирует ТАСС слова японского политика.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 должен состояться в Буэнос-Айресе и будет проходить с 29 ноября по 1 декабря. После этого мероприятия в планах у премьер-министра Японии визиты в Уругвай и Парагвай.

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