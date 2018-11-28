Вице-президента Эквадора обвинили в вымогательстве

Кито, 28 ноября 2018, 08:36 — REGNUM В Эквадоре генеральная прокуратура начала расследование против вице-президента Марии Алехандры Викуньи, которая подозревается в вымогательстве денег у подчиненного, пишет El Pais.
По данным издания, в полицию обратился ее бывший помощник и заявил, что вынужден был перечислять часть своей зарплаты на счет политика, когда она была членом парламента страны. Так, с 2011 по 2012 год мужчина переводил ежемесячно по $300 в месяц, а с 2013 года — по $1,4 тыс.
В свою очередь Викунья назвала эти обвинения клеветой и пообещала подать на своего бывшего помощника в суд за клевету.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент ЭквадораМария Алехандра Викунья упрекнула основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в «абсолютной неблагодарности» к ее государству.
По ее словам, судебный иск со стороны получившего убежище человека против страны, предоставившей ему это убежище — это, очевидно, акт абсолютной неблагодарности.
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