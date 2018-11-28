Бывший врио главы Дербента больше не захотел быть заместителем

Дербент, Дагестан, , 08:42 — REGNUM Заместитель мэра дагестанского Дербента Энрик Муслимов по собственному желанию сложил свои полномочия. Глава города Хизри Абакаров принял отставку и подписал распоряжение об увольнении, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, Энрик Муслимов в марте 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности мэра Дербента. Он сменил подавшего в отставку Малика Баглиева, который ныне занимает кресло министра строительства и ЖКХ Дагестана.

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В середине октября в Дербенте состоялись выборы главы города. Одним из пяти претендентов на пост был и Энрик Муслимов. Однако единогласным решением депутатов городского собрания был избран Хизри Абакаров — помощник члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова.

До назначения врио мэра Дербента Энрик Муслимов работал начальником регионального управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (с августа 2011 года) и полномочным представителем главы Дагестана по Южному территориальному округу республики (с апреля 2017 года). Имеет звание генерала-майора полиции.

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