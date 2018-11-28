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В США анонсировали консультации с союзниками по выходу из ДРСМД

Политика

Вашингтон не отказывается от идеи покинуть договор

Вашингтон, 28 ноября 2018, 08:35 — REGNUM  Власти США по-прежнему настроены на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и консультируются по этому вопросу с союзниками по НАТО. Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы по-прежнему движемся в этом направлении», — цитирует издание Коутса.

огда именно Вашингтон намерен покинуть договор, Коутс не уточнил. Информация об «имеющейся угрозе» со стороны России будет представлена представителям государств НАТО на текущей неделе в Брюсселе.

Директор национальной разведки США повторил обвинения в адрес России о нарушении договора с её стороны. Договор может быть сохранен — в том случае, если Россия уничтожит все ракеты, якобы противоречащие положениям документа, отметил он.

ак сообщало ИА REGNUM, о намерении выйти из ДРСМД американский президент Дональд Трамп объявил в октябре. Официального уведомления об этом от США Россия еще не получила.

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