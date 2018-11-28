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ООН бьет тревогу: выбросы парникового газа побили трехлетний рекорд

Политика

Доклад опубликован в преддверии конференции по климату

Вашингтон, 28 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  Эксперты ООН опубликовали доклад, в соответствии с которым количество выбросов парникового газа в атмосферу выросло до 53 млн 500 тыс. тонн, сообщает 28 ноября Al Jazeera.

Данный показатель стал рекордным за последние три года, что вызывает беспокойства у сторонников теории глобального потепления. Доклад был опубликован в преддверии конференции по климату, которая состоится в Польше.

Напомним, теория глобального потепления все чаще подвергается критике как антинаучная. Ряд экспертов считают ее идеологическим конструктом, призванным повлиять на развивающиеся страны с целью препятствования развития в них промышленного производства.

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Международные соглашения по климату и их последствия
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