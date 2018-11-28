Кандидат в лидеры ХДС призвал «онемечить» проживающих в ФРГ мусульман

Берлин, , 08:27 — REGNUM Кандидат в председатели ведущей партии Германии «Христианско-демократический союз» (ХДС), министр здравоохранения Йенс Шпан призвал сделать ислам «немецким». В интервью изданию Rheinische Post от 27 ноября он высказался за создание обязательных правил для мусульман при интеграции в немецкое общество.

«У нас есть свобода религии, и в Германии должны быть также мечети», — сказал он. Однако интеграция будет успешной, если мусульманские общины будут пониматься как немецкие, а не как, например, турецкие.

Это означает ряд обязательных условий, в том числе: мечети не должны финансироваться из-за рубежа, имамы должны получать образование в Германии и говорить по-немецки.

Это заявление было сделано накануне проведения очередной Исламской конференции в Германии. Эти конференции являются площадкой для диалога между немецким государством и проживающими в Германии мусульманскими общинами.

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