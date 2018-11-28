США обсудят вопрос о выходе из ДРСМД с союзниками по НАТО

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс заявил, что вопрос о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планируется обсудить с союзниками по НАТО, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, на этой неделе во время саммита НАТО в Брюсселе он проинформирует европейских союзников о том, какая «имеется угроза» со стороны России и какие меры они могут в этой связи предпринять.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о скором выходе страны из ДРСМД, который был заключен между Соединенными Штатами и СССР в 1987 году.

В свою очередь в России напомнили, что договор является одним из немногих оставшихся международных документов, сохраняющих стратегический баланс сил в мире.